Chipotle annonce une hausse inattendue de son chiffre d'affaires trimestriel, la refonte de son menu ayant stimulé la demande

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* Chipotle confirme ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

* La société prévoit des retards dans l'ouverture de restaurants au Moyen-Orient en raison de conflits géopolitiques

* Le directeur financier estime que Chipotle compensera une partie de la hausse des coûts par une augmentation des prix, ce qui permettra d'attirer davantage de clients.

(Ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 10 et 11) par Neil J Kanatt et Waylon Cunningham

Chipotle Mexican Grill CMG.N a annoncé mercredi une hausse inattendue de son chiffre d'affaires comparable au premier trimestre, les offres moins chères et le menu remanié de la chaîne de burritos ayant ramené les clients dans ses restaurants.

L'action de la société a progressé d'environ 5 % en séance prolongée.

Les préférences des consommateurs se sont orientées vers des repas riches en protéines et des options alimentaires plus saines et moins transformées, ce qui profite à la chaîne de restaurants connue pour ses bols de burritos et ses salades, alors même que l'incertitude macroéconomique pèse sur les dépenses, en particulier parmi les ménages à faibles revenus.

La société a annoncé une hausse de 0,5 % de son chiffre d'affaires comparable trimestriel, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 0,8 %, selon les données compilées par LSEG. Même si les prix ont augmenté , l'affluence accrue a soutenu les ventes, les transactions ayant progressé de 0,6 %, bien que le montant moyen par commande ait légèrement baissé. Les analystes ont attribué cette baisse à la popularité des portions plus petites.

Des ajouts plus petits et moins chers, tels qu'un taco à 3,50 $ et un bol riche en protéines à 3,80 $, trouvent un écho auprès des clients soucieux de leur budget et de ceux qui recherchent des portions plus petites dans un contexte d'adoption croissante des médicaments amaigrissants, a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge.

La fréquentation globale des restaurants Chipotle a augmenté de 5,8 %, stimulée par son initiative “Recipe for Growth” visant à inverser la tendance à la baisse de la demande de 2025 en améliorant les opérations, en renforçant le marketing et en renouvelant le menu en février avec la réintroduction de son plat Chicken al Pastor, selon placer.ai.

Les marges d'exploitation au niveau des restaurants ont chuté à 23,7 % au cours du trimestre, contre 26,2 % il y a un an, en raison de la hausse des coûts des intrants liés au bœuf et à la main-d'œuvre.

Les prix du bœuf, qui représentent le principal poste de coûts de Chipotle, ont récemment atteint un niveau record en raison de l'épuisement des stocks de bétail suite à des sécheresses prolongées.

Le directeur financier Adam Rymer a déclaré que la société chercherait à compenser une partie de cette hausse des coûts par une augmentation des ventes et de légères hausses des prix du menu, que la direction a estimées à environ 1 à 2 % sur l'ensemble de l'année, soit moins que la moyenne du secteur.

Selon l'indice des prix à la consommation américain, le secteur de la restauration aux États-Unis a augmenté les prix de ses menus d'environ 4 % au cours de l'année dernière.

“À un moment où les consommateurs sont sous pression, nous voulons faire preuve de prudence en matière de prix”, a déclaré Rymer à Reuters.

Il a expliqué que le modèle économique de Chipotle, qui consiste à posséder ses propres restaurants, contrairement au modèle de franchise utilisé par la plupart des chaînes de restauration américaines, lui permet d’être plus patient en matière d’augmentations de prix.

La société a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , mais a indiqué qu'elle prévoyait des retards dans l'ouverture de restaurants au Moyen-Orient en raison de conflits géopolitiques.

Les résultats de vente positifs de Chipotle reflètent ceux de son concurrent Yum Brands YUM.N , où des options de repas moins chères ont stimulé la demande dans les chaînes Taco Bell et KFC.