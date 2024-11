Chine : TotalEnergies fournira 2 millions de tonnes par an de GNL à Sinopec pendant 15 ans

(AOF) - Dans le cadre de sa stratégie de croissance de son business Gaz Naturel Liquéfié (GNL), TotalEnergies annonce aujourd'hui la signature d'un accord de vente (HoA) avec Sinopec, pour la livraison de 2 millions de tonnes de GNL par an, pendant 15 ans, à partir de 2028. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération stratégique signé plus tôt cette année entre TotalEnergies et Sinopec à l'occasion de la visite d'Etat du Président Xi Jinping en France.

En Chine, le gaz naturel est un vecteur de la transition énergétique car il pallie l'intermittence des énergies renouvelables en forte croissance et contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre lorsqu'il remplace le charbon dans la production d'électricité.

