Chine : reprise économique insolente... jusqu'à quand ?

L'empire du Milieu aurait exporté 224 milliards de masques l'an dernier ! (© Wang Zhai / AFP)

L'économie chinoise s'est remise de la crise à une vitesse impressionnante. Mais la consommation reste poussive.

La reprise en "V" est restée une chimère pour la plupart des pays... mais pas pour la Chine ! Le PIB de l'empire du Milieu a crû de 2,3% en 2020, alors que toutes les économies majeures étaient en récession.

Après un plongeon en début d'année dernière, la croissance n'a fait qu'accélérer, jusqu'à atteindre 6,5% (sur un an) au quatrième trimestre. Les prévisionnistes n'attendaient «que» 6,2%.

L'industrie du Covid-19

Cette extraordinaire résilience s'explique avant tout par la capacité de Pékin à maîtriser la pandémie de Covid-19. Confinements drastiques, traçage numérique... la Chine a pour l'instant évité toute deuxième vague massive en frappant fort sur chaque nouveau foyer d'infection.

À ce titre, elle vient de reconfiner près de 20 millions de personnes dans le nord du pays après la survenance «d'à peine» quelques centaines de cas.

Le secteur manufacturier s'est le mieux rétabli : la production industrielle a crû de 2,8% l'an dernier, accélérant même à 7,3% (sur un an) en décembre. En cause, une très forte demande internationale, en particulier pour le matériel informatique de télétravail et les produits sanitaires : 224 milliards de masques ont été exportés entre mars et fin décembre, selon les statistiques officielles !

De quoi faire bondir l'excédent commercial chinois à des niveaux inédits