 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-Première hausse des prix à la production depuis plus de trois ans
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 03:48

Les prix à la production en Chine ont progressé en mars pour la première fois depuis plus de trois ans, montrent des données officielles publiées vendredi, ce qui met en évidence une augmentation des pressions sur les coûts à l'importation liée à la crise au Moyen-Orient.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la production (PPI) a augmenté le mois dernier de 0,5% sur un an, selon les données du Bureau national des statistiques, après 41 mois de baisse. Le consensus ressortait à +0,4%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a quant à lui progressé le mois dernier de 1% sur un an, après une hausse de 1,3% en février. Le consensus ressortait à +1,2 %.

En rythme mensuel, le CPI a reculé de 0,7% après +1,0% en février, s'établissant en-dessous du consensus (-0,2%).

(Qiaoyi Li et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette photo d'illustration montre le logo de l'agence de notation Moody's, à Toulouse, le 18 mars 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Moody's rend sa décision sur la France, les économistes penchent pour un statu quo
    information fournie par AFP 10.04.2026 04:11 

    L'agence de notation Moody's rend vendredi son verdict semestriel sur la dette de la France, qu'elle classe actuellement un cran au-dessus de ses concurrentes, mais les économistes attendent plutôt un statu quo tenant compte de la guerre au Moyen-Orient et de l'amélioration ... Lire la suite

  • Une supportrice du président Ismaïl Omar Guelleh, à Djibouti le 8 avril 2025 ( AFP / Luis TATO )
    Les Djiboutiens votent pour une présidentielle sans vrai suspense
    information fournie par AFP 10.04.2026 04:07 

    Le président Ismaïl Omar Guelleh s'achemine, sauf énorme surprise, vers un sixième mandat à la tête de Djibouti, lors de la présidentielle organisée vendredi dans ce petit territoire stratégiquement situé, face à un unique adversaire peu connu. A la tête depuis ... Lire la suite

  • Les membres de l'équipage de la mission Artémis II au Centra spatial Kennedy en Floride, le 27 mars 2026 ( AFP / Miguel J. Rodriguez CARRILLO )
    L'équipage d'Artémis à quelques heures du retour sur Terre
    information fournie par AFP 10.04.2026 04:04 

    Après un vol autour de la Lune riche en moments forts et en symboles, les quatre astronautes de la mission Artémis II doivent retraverser l'atmosphère terrestre et amerrir vendredi soir au large de la Californie, un dernier moment de vérité pour la Nasa. "Nous ... Lire la suite

  • Cette photo distribuée par l'agence d'Etat russe Spoutnik montre le dirigeant russe Vladimir Poutine lors d'une réunion en visioconférence dans la résidence de Novo-Ogaryovo, près de Moscou, le 7 avril 2026 ( POOL / Alexander KAZAKOV )
    Cessez-le-feu annoncé en Ukraine pour la Pâque orthodoxe
    information fournie par AFP 10.04.2026 03:37 

    Un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine pour la Pâque orthodoxe - samedi et dimanche - a été annoncé jeudi par le président russe Vladimir Poutine, une rare pause dans les combats acceptée par Kiev. "Par décision du commandant suprême, (...) V. Poutine, en lien ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank