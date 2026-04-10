Chine-Première hausse des prix à la production depuis plus de trois ans

Les prix à la production en Chine ont progressé en mars pour la première fois depuis plus de trois ans, montrent des données officielles publiées vendredi, ce qui met en évidence une augmentation des pressions sur les coûts à l'importation liée à la crise au Moyen-Orient.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la production (PPI) a augmenté le mois dernier de 0,5% sur un an, selon les données du Bureau national des statistiques, après 41 mois de baisse. Le consensus ressortait à +0,4%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a quant à lui progressé le mois dernier de 1% sur un an, après une hausse de 1,3% en février. Le consensus ressortait à +1,2 %.

En rythme mensuel, le CPI a reculé de 0,7% après +1,0% en février, s'établissant en-dessous du consensus (-0,2%).

(Qiaoyi Li et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)