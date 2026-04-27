Chine: Moody's souligne la résilience de l'économie et revoit ses perspectives à la hausse, les ramenant à "stable"

Un drapeau national chinois
Moody's a revu lundi à la hausse la perspective de la note de la Chine, la faisant passer de "négative" à "stable", invoquant la solidité de l'économie et des finances publiques malgré les pressions internes persistantes et les défis commerciaux et géopolitiques.
L'agence de notation a déclaré que la croissance des exportations devrait ralentir, mais que la compétitivité de la Chine devrait amortir ce ralentissement, permettant au PIB de ne baisser que progressivement.
Les bénéfices industriels chinois ont connu le mois dernier leur plus forte progression depuis six mois, soulignant une reprise inégale marquée par un secteur manufacturier solide mais une consommation faible, un ralentissement des exportations et des risques croissants liés à la hausse des coûts et aux tensions au Moyen-Orient.
Moody's a ajouté que les politiques axées sur les secteurs à forte productivité et une approche contrôlée de la résolution de la dette des gouvernements régionaux et locaux contribueraient à améliorer l'efficacité du capital, même si la dette publique globale augmente.
(Reportage d'Aatrayee Chatterjee à Bangalore ; Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer