Chine: Les prix à la production progressent en août

Panorama urbain de Pékin

‌Les prix à la production ​en Chine ont augmenté en août, montrent des données officielles ​publiées mercredi, tout comme les prix ​à la consommation, ⁠les prix de l'énergie étant ‌restés élevés en raison des risques en matière d'approvisionnements ​et ‌des perturbations liées au ⁠conflit au Moyen-Orient.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS) ⁠l'indice des ‌prix à la production (PPI) ⁠a progressé le mois ‌dernier de 3,8% sur ⁠un an contre une hausse ⁠de 3,5% ‌en juillet. Le consensus ressortait ​à +3,6%

L'indice des ‌prix à la consommation (CPI) a de son côté ​augmenté de 0,8% sur un an en ⁠août, comme attendu par les analystes, contre une hausse de 0,5% le mois précédent.

(Qiaoyi Li et Liz Lee; version française ​Camille Raynaud)