Chine: Les prix à la consommation progressent de 0,2% en janvier

Des clients dans le magasin Wankelai à Pékin
Les prix à la consommation en Chine ont poursuivi leur hausse en glissement annuel, tandis que la déflation des prix à la production s'est atténuée en janvier, montrent des données officielles publiées mercredi.
D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation a progressé en janvier de 0,2% sur un an, une hausse conforme au consensus, après avoir pris 0,8% le mois précédent. Le consensus ressortait à +0,4%.
Pour sa part, l'indice des prix à la production a décliné le mois dernier de 1,4% en rythme annuel, après un repli de 1,9% en décembre. Les économistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,5%.
(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer