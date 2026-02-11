Chine: Les prix à la consommation progressent de 0,2% en janvier

Des clients dans le magasin Wankelai à Pékin

‌Les prix à la ​consommation en Chine ont poursuivi leur hausse en glissement annuel, ​tandis que la déflation des prix ​à la production ⁠s'est atténuée en janvier, ‌montrent des données officielles publiées mercredi.

D'après le Bureau ​national ‌des statistiques (BNS), l'indice des prix ⁠à la consommation a progressé en janvier de 0,2% ⁠sur un ‌an, une hausse conforme ⁠au consensus, après ‌avoir pris 0,8% le ⁠mois précédent. Le consensus ressortait ⁠à +0,4%.

Pour ‌sa part, l'indice des prix ​à la ‌production a décliné le mois dernier de ​1,4% en rythme annuel, après un repli ⁠de 1,9% en décembre. Les économistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,5%.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française ​Camille Raynaud)