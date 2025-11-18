Chine: le chiffre d'affaires de Baidu chute au troisième trimestre

( AFP / ADEK BERRY )

Le géant chinois de l'internet Baidu a annoncé mardi une chute de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre sur un an, malgré de bonnes performances en matière d'intelligence artificielle (IA).

Basé à Pékin, l'opérateur du principal moteur de recherche de Chine génère une part significative de ses revenus grâce aux publicités en ligne, ce qui le rend très sensible aux fluctuations de la consommation.

Le chiffre d'affaires de la firme entre juillet et septembre 2025 a plongé de 7% en glissement annuel à 31,17 milliards de yuans (4,38 milliards de dollars), selon un communiqué à la Bourse de Hong Kong.

Il s'agit d'un résultat légèrement supérieur à la prévision d'économistes sondés par l'agence Bloomberg (30,87 milliards de yuans).

La firme a sur la même période accusé une perte nette de 11,23 milliards de yuan, en contraste avec les centaines de millions de bénéfices enregistrés au trimestre précédent.

Les performances de Baidu font les frais d'un moral des consommateurs chinois en berne depuis la fin de la pandémie, en raison d'une longue crise de l'immobilier et d'un marché de l'emploi difficile.

Les ventes au détail dans le pays - un indicateur clé de la consommation - avaient ralenti en septembre au rythme le plus faible depuis novembre 2024, selon des données officielles.

Dans ce contexte, Pékin mise sur l'intelligence artificielle (IA) pour relancer l'économie, après des années de mise au pas du secteur technologique.

Le chiffre d'affaires de Baidu généré par les activités liées à l'IA a d'ailleurs progressé de plus de 50 % sur un an au troisième trimestre, a déclaré le directeur financier de Baidu dans le communiqué publié mardi.

Mais "les perspectives de l'entreprise dans l'IA sont surestimées ", avait affirmé mardi l'analyste Robert Lea de chez Bloomberg Intelligence.

Certains experts jugent par exemple que l'utilisation de contenus générés par l'IA dans les résultats de recherche pourrait peser sur ses recettes publicitaires.

Dans son rapport financier publié mardi, Baidu a reconnu une "augmentation des coûts liés à l'activité Cloud basée sur l'IA" et une augmentation "des coûts de contenus".

Porté par l'optimisme entourant l'IA, le cours de l'action de l'entreprise a bondi durant les trois derniers mois.

Parmi les projets phares de la firme figure également le développement d'une flotte de taxis autonomes "robotaxi" à l'étranger, dont Baidu a récemment déclaré exploiter la plus grande flotte mondiale avec plus de 250.000 courses effectuées chaque semaine.

Les valorisations boursières démesurées des géants de l'AI dans le monde entier nourrissent les craintes d'une bulle spéculative susceptible d'éclater.