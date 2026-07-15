Hausse du Livret A au 1er août et maintien du "coup de pouce" au LEP : ce que propose la Banque de France

Ces recommandations, données dans un contexte de réponse à l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient, doivent encore être confirmées par Bercy.

( AFP / DENIS CHARLET )

Pour la première fois depuis début 2023, la taux du Livret A pourrait être revu à la hausse, selon les propositions de la Banque de France, qui suggère de relever le taux du produit d'épargne le plus populaire de France de 1,5% à 1,7%. Ce taux avait subi depuis trois ans des baisses successives, jusqu'à son point bas atteint en février dernier.

Cette augmentation proposée est une conséquence du rebond de l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient, et doit être avalisée dans la journée par Bercy, en vue d'une entrée en vigueur des taux actualisés le 1er août.

Le nouveau taux du Livret A proposé "est en légère hausse par rapport au taux actuel de 1,5 % fixé en janvier dernier, et reste au-dessus du niveau de l’inflation moyen observé sur les six derniers mois", a précisé la banque centrale dans un communiqué.

Le calcul du taux, valable aussi pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), dépend pour partie de l'évolution des prix en France et pour une autre partie de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Attendue par les prévisionnistes entre 1,7% et 1,8%, la remontée du taux est la conséquence logique de la poussée de l'inflation au printemps, qui a culminé à 2,4% sur un an au mois de mai, selon l'Insee, sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient.

Soutien du LEP, toujours délaissé

Concernant le Livret d'épargne populaire, réservé aux ménages modestes et détenu par 12 millions de personnes, la Banque de France propose de maintenir le taux à 2,5%, soit 0,3 point de plus que les 2,2% calculés par la formule. Un "coup de pouce", explique la Banque de France, alors que ce produit attractif, peu mis en avant par les banques, peine à trouver son public.

Les 58 millions de Livret A cumulaient fin mai à 444,6 milliards d'euros, selon les derniers chiffres partagés par la Caisse des dépôts, qui rémunère une partie des intérêts versés en début d'année. Les sommes déposées sur les Livrets A et les LDDS sont destinées au financement du logement social et à la politique de la ville. Ce montant a peu évolué depuis début 2025, lorsque le taux du Livret A a commencé à devenir moins attractif. Maintenu à 3% entre février 2023 et janvier 2025 du fait de la forte inflation liée à la guerre en Ukraine, le taux du Livret A a ensuite progressivement diminué jusqu'à atteindre 1,5% en janvier 2026.