Chine-La croissance de l'activité manufacturière a ralenti en octobre-enquête privée

L'activité manufacturière en Chine a progressé en octobre à un rythme marginalement plus lent que le mois précédent, bien que la production s'est établie à un pic de six mois, montre une enquête privée publiée lundi.

L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 52,0 contre 52,1 en septembre, restant toutefois au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Il s'agit d'une hausse supérieure au consensus, qui ressortait à 51,6.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)