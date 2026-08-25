Chine-La coopération avec l'Iran ne doit faire l'objet d'aucune ingérence - porte-parole

La coopération entre la Chine et l'Iran s'inscrit dans le cadre du droit international et ne doit faire l'objet d'aucune ingérence ni perturbation, a déclaré mardi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, interrogé sur l'offensive économique lancée la veille par Washington à l'encontre de Téhéran.

Pékin suit de près l'évolution de la situation et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement ses propres droits et intérêts, a ajouté Lin Jian lors d'une conférence de presse.

L'administration américaine a annoncé lundi un renforcement des sanctions secondaires qu'elle entend imposer aux entités et aux pays qui entretiennent des relations commerciales avec l'Iran à travers le monde, dans le cadre d'une initiative visant à asphyxier économiquement la République islamique.

Le secrétaire américain au Commerce, Scott Bessent, chargé de présenter ces mesures, a notamment précisé que les contrevenants seraient exclus du système financier libellé en dollars.

Washington n'a toutefois pas précisé quels pays seraient visés, ni quand les sanctions évoquées entreraient en vigueur.

La Chine est depuis plusieurs années le principal acheteur de pétrole iranien et un acteur clé dans les efforts américains visant à isoler le régime de Téhéran.

Une rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping est prévue à Washington fin septembre et de nouvelles sanctions à l'encontre des banques chinoises pourraient compromettre les perspectives de prolongation de l'accord conclu en novembre dernier visant à maintenir l'approvisionnement en terres rares chinoises et à plafonner les droits de douane américains.

(Reportage Xiuhao Chen et Liz Lee ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)