 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-L'activité manufacturière a battu les attentes en août-enquête privée
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 03:56
Ajouter Boursorama à vos sources

L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en août à un rythme plus important qu'attendu, sous l'effet de l'accélération de la production, des nouvelles commandes et des exportations, montre une enquête privée publiée mardi.

L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 51,5 après 50,9 en juillet, alors que le consensus ressortait à 51,0.

Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,28 +0,67%
Or
4 435,79 -0,30%
CAC 40
8 334,5 -0,79%
EUR/USD SPOT
1,16085 -0,09%
TOTALENERGIES
75,53 +1,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank