Chine-L'activité manufacturière a battu les attentes en août-enquête privée

L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en août à un rythme plus important qu'attendu, sous l'effet de l'accélération de la production, des nouvelles commandes et des exportations, montre une enquête privée publiée mardi.

L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 51,5 après 50,9 en juillet, alors que le consensus ressortait à 51,0.

Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)