Chine-L'activité industrielle progresse légèrement en octobre

PÉKIN, 31 octobre (Reuters) - L'activité industrielle chinoise a augmenté à un rythme légèrement plus lent en octobre, mais a été supérieure aux attentes des analystes, ce qui suggère une reprise économique continue après la pandémie coronavirus. L'indice PMI manufacturier officiel est tombé à 51,4 en octobre contre 51,5 en septembre, selon les données publiées samedi par le Bureau national de la statistique (BNS). Les analystes s'attendaient à un recul à 51,3 mais ont déclaré que la reprise semblait toujours en bonne voie. Le PIB chinois a augmenté de 4,9% sur un an sur la période juillet-septembre. La croissance chinoise au T3 était attendue à 5,2%, selon la prévision médiane des économistes interrogés par Reuters. Une enquête sur le secteur des services a montré que l'activité a augmenté pour le huitième mois consécutif, atteignant son plus haut niveau depuis octobre 2013. (Gabriel Crossley; version française Camille Raynaud)

