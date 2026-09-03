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Chine-L'activité des services accélère en août-enquête privée
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 04:03
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L'activité du secteur des services en Chine a progressé en août à un rythme plus rapide, portée par une demande intérieure plus forte, ce qui a permis aux entreprises du secteur d'embaucher du personnel pour un quatrième mois consécutif, montre une enquête privée publiée jeudi.

L'indice PMI des services calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 51,4 contre 50,4 en juillet, restant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Un rapport officiel publié au préalable indique que l'activité dans le secteur s'est contractée en août.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)

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