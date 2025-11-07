 Aller au contenu principal
Chine-Déclin inattendu des exportations en octobre, ralentissement des importations
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 04:16

Les exportations de la Chine ont décliné de manière inattendue en octobre, montrent des données officielles publiées vendredi, tandis que les importations ont progressé moins que prévu.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont reculé le mois dernier de 1,1% sur un an, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 3,0% après une progression de 8,3% en septembre.

Les importations ont augmenté de 1,0% sur un an en octobre, contre un consensus de +3,2% après une augmentation de 7,4% le mois précédent.

(Bureau de Pékin; version française Jean Terzian)

