+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 06:00

*

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* JCDECAUX JCDX.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse organique au troisième trimestre mais légèrement au-dessus des attentes.

* EURONEXT ENX.PA a annoncé jeudi un plan de rachat d'actions de 250 millions d'euros après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes, porté par la hausse des revenus et les efforts de réduction des coûts.

* RENAULT GROUP RENA.PA ne planifie à ce jour aucun arrêt de production lié aux incertitudes sur les approvisionnements de puces du fabricant néerlandais Nexperia, a déclaré jeudi Fabrice Cambolive, "chief growth officer" du constructeur automobile français.

* BANIJAY BNJ.AS - Le groupe de médias français, propriétaire de Betclic, a fait état jeudi d'une hausse de 10% de son bénéfice sur neuf mois, grâce à sa division de paris alors qu'il s'apprête à finaliser une acquisition majeure qui doublera son activité de jeux.

* PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant italien de pneumatiques a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation globalement stable sur un an au titre du troisième trimestre et a confirmé ses perspectives, malgré l'impact des droits de douane et la volatilité sur les changes.

* SAP SAPG.DE - Le premier éditeur de logiciels en Europe devrait bientôt proposer officiellement des concessions à la Commission européenne pour mettre fin à une enquête antitrust de l'UE et éviter une lourde amende, ont rapporté à Reuters des sources directement informées du dossier.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WF18B

(Rédigé par Claude Chendjou)

