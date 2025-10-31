Chine: Déclin de l'activité manufacturière pour un septième mois de rang

L'usine Zeekr à Ningbo

L'activité manufacturière en Chine a décliné pour un septième mois consécutif en octobre, montre un rapport officiel publié vendredi, ce qui suggère que des mesures supplémentaires de soutien sont nécessaires pour soutenir la demande.

L'indice PMI manufacturier officiel a reculé à 49,0 contre 49,8 en septembre, restant sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Il s'agit d'un plus faible niveau en six mois et d'un indice inférieur au consensus, qui ressortait à 49,6.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)