Exxon dépasse les attentes au T3, réduit sa prévision de dépenses d'investissement

Le logo de la société Exxon Mobil Corporation est affiché sur un écran au sol de la Bourse de New York

par Sheila Dang

Exxon Mobil a fait état vendredi d'un bénéfice supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, une production accrue de pétrole et de gaz en Guyane et dans le bassin Permien ayant compensé la baisse des prix du pétrole,

La major pétrolière a également déclaré abaisser ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2025.

Le bénéfice ajusté a atteint 8,1 milliards de dollars (6,95 milliards d'euros) au cours du trimestre clos le 30 septembre, soit 1,88 dollar par action, alors que les analystes tablaient sur 1,82 dollar selon les données LSEG.

Le prix moyen du brut Brent s'est établi à 68,17 dollars au troisième trimestre, soit une baisse d'environ 13% par rapport à la même période l'année dernière.

Exxon, premier producteur de pétrole américain, a mis en avant son portefeuille d'actifs prolifiques et sa technologie qui, selon le groupe, peut améliorer les taux de récupération du pétrole, lui permettant d'engranger des bénéfices même durant les périodes où les prix du brut sont en baisse.

"Nous avons réalisé le bénéfice par action le plus élevé que nous ayons jamais enregistré par rapport aux autres trimestres dans un contexte similaire en termes de prix du pétrole", a déclaré Darren Woods, président-directeur général d'Exxon, dans un communiqué.

Darren Woods a déclaré que des records de production avaient été établis dans le bassin Permien et en Guyane, où le développement de Yellowtail a démarré quatre mois plus tôt que prévu et sans dépassement de budget.

La production du bassin Permien, le plus grand gisement pétrolier des États-Unis, a atteint 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour (bepj), tandis que celle du champ pétrolifère lucratif de Guyane a dépassé les 700.000 bepj.

"Nous avons maintenant démarré huit de nos dix projets clés pour 2025, et les deux autres sont en bonne voie", a déclaré le PDG.

Au cours du trimestre, Exxon a également acquis des actifs pour commencer à produire du graphite synthétique pour les batteries.

Le groupe a enregistré 510 millions de dollars de frais de restructuration durant le trimestre.

Hors acquisitions, Exxon a déclaré s'attendre à ce que ses dépenses d'investissement pour cette année soient légèrement inférieures à la fourchette basse de ses prévisions, comprise entre 27 et 29 milliards de dollars.

Exxon a versé 4,2 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 5,1 milliards de dollars d'actions au cours du trimestre, en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.

La société a par ailleurs augmenté son dividende de 4% au quatrième trimestre, pour le porter à 1,03 dollar par action.

(Rédigé par Sheila Dang à Houston ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)