Chine : affronter les vents contraires

Les marchés semblent partager un large consensus sur la croissance de la Chine en 2022 mais les perspectives à trois ou cinq ans sont moins tranchées. En effet, la dynamique de croissance pourrait se voir freinée par plusieurs facteurs en 2022. Ceux-ci vont du ralentissement de la croissance des du pays ou encore par le contrôle des émissions de carbone et le tassement du marché immobilier.

Cette accumulation de risques à court terme devrait convaincre les autorités monétaires d'adopter un biais plus accommodant. Si la situation conjoncturelle menaçait de se dégrader davantage, un soutien budgétaire pourrait être envisagé en plus d'assouplissements monétaires supplémentaires.

La nouvelle stratégie réformiste de Pékin privilégie la production manufacturière à forte valeur ajoutée et la production hard tech par rapport au secteur manufacturier traditionnel et aux investissements soft tech. La hard tech implique la production de matériel et de composants nécessaires au développement stratégique et technologique du pays, tandis que la soft tech correspond au développement du commerce électronique répondant à la demande de consommation non stratégique.

Les réformes réglementaires, concentrées sur la soft tech, accompagnent le changement industriel voulu par les autorités qui s'inscrit dans le cadre de la prospérité commune.

Ces évolutions ne doivent pas être négligées par les investisseurs en actions. Selon nous, chez BNP Paribas Asset Management, elles devraient permettre à l'économie chinoise d'enregistrer une croissance de 5 % à 6 % à moyen terme (3 à 5 ans). Le consensus est moins optimiste à l'heure actuelle, se concentrant sur les éléments susceptibles de limiter la croissance plutôt que sur l'impulsion que pourrait apporter cette nouvelle industrialisation du pays, à la production comme à la consommation.

Dans ce contexte où le consensus a eu tendance ces derniers temps à se focaliser sur les aspects les plus préoccupants de la situation économique chinoise et ne semble pas devoir être rassuré à court terme, notre approche sur les actions chinoises, nous semble en mesure d'affronter ces vents contraires.

Chez BNP Paribas Asset Management, notre équipe de professionnels expérimentés (12 années en moyenne pour nos gérants et nos analystes), met en œuvre une approche visant à sélectionner trois types de sociétés : des entreprises reconnues ou leaders dans leur secteur, des sociétés en transformation, sur le point d'atteindre un moment de leur développement où leur croissance va s'accélérer et enfin, des entreprises qui ont rencontré des difficultés mais semblent en mesure de se redresser.

La stratégie de notre fonds BNP Paribas China Equity s'attache aux perspectives de long terme des entreprises évaluées à travers trois principaux thèmes d'investissement qui guident la construction de nos portefeuilles :

• Technologie et innovation : le secteur de la technologie est porté notamment par la volonté de relocaliser la production de semi-conducteurs ; l'innovation touche aussi à la modernisation de l'industrie « traditionnelle »

• Montée en gamme de la consommation : ces changements devraient se traduire par l'émergence de champions nationaux susceptibles de répondre à la demande de consommateurs aux profils très diversifiés

•Consolidation de l'industrie : visible dans tous les secteurs industriels (biens d'équipements, industrie chimique, …) et seulement à ses débuts.

Cette approche permet de diversifier « naturellement » le risque du portefeuille, et de construire une allocation qui a montré sa capacité à surperformer dans des conditions de marchés très diverses.

Enfin, comme sur toutes nos gestions, l'intégration ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est assurée. Notre stratégie Greater China s'attache particulièrement au critère environnemental, notamment à travers un engagement et un accompagnement des entreprises. Le score ESG est meilleur que celui de l'univers d'investissement et l'empreinte carbone plus faible.

BNP Paribas China Equity est un compartiment de BNP Paribas Funds, SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/CE. Ce produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l'article 8 du règlement UE 2019/2088. Il s'agit d'un produit dont l'objectif n'est pas l'investissement durable, mais qui tient compte des critères ESG dans le processus d'investissement parallèlement aux critères financiers. Ce produit intègre des caractéristiques extra-financières dans son processus d'investissement permettant une communication réduite au sens de la position-recommandation AMF 2020-03.

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Le fonds décrit présente un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI du fonds. Avant de souscrire, vous devez lire la version la plus récente du prospectus et DICI disponibles gratuitement sur notre site.