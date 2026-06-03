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Chine-Accélération de l'activité des services à un pic de trois mois-enquête privée
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 03:51

L'activité des services en Chine a progressé en mai à son rythme le plus important en trois mois, soutenue par une hausse solide des nouvelles affaires et un rebond de la demande venue de l'étranger, même si les pressions accrues sur les prix ont pesé sur les entreprises, montre une enquête privée publiée mercredi.

L'indice PMI des services calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 54,4 contre 52,6 en avril, restant au-dessus du seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité.

Ces données s'inscrivent dans la lignée d'un rapport officiel publié dimanche, qui montre un rebond de l'activité du secteur des services.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

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