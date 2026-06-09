China Unicom avertit qu'une mesure US envisagée contre les télécoms chinois pourrait perturber les communications mondiales

La filiale américaine de China Unicom a averti mardi qu'une proposition de l'administration Trump visant à interdire aux opérateurs de télécommunications américains de s'interconnecter avec des entreprises chinoises jugées menaçantes pour la sécurité nationale pourrait entraîner de graves perturbations du réseau mondial de communications.

Dans un document adressé à la Commission fédérale des communications (FCC), l'entreprise estime que cette proposition "nuirait aux entreprises américaines ayant des intérêts commerciaux et des chaînes d'approvisionnement importants en Chine".

La FCC a proposé d'interdire aux opérateurs de télécommunications américains et autres opérant aux États-Unis de s'interconnecter avec China Unicom 0762.HK , China Mobile

600941.SS , China Telecom 601728.SS et d'autres, affirmant qu'ils posent des risques pour la sécurité nationale.

"Les opérateurs de télécommunications financés par la Chine constituent collectivement les principales passerelles pour le trafic de communication entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies mondiales", a déclaré China Unicom.

"Une interdiction générale d'interconnexion avec ces entités fracturerait fondamentalement un segment critique du réseau mondial de communications."

La FCC, qui n'a pas fait de commentaire dans l’immédiat, a également indiqué en avril qu’elle envisageait d’interdire aux entreprises chinoises de télécommunications possédant des centres de données aux États-Unis ou des "points de présence" situés sur des points d'interconnexion Internet de se connecter avec d’autres entreprises.

Une telle mesure contraindrait de fait les opérateurs chinois à cesser d’exploiter ces installations aux États-Unis.

La FCC pourrait également interdire aux opérateurs de télécommunications de s'interconnecter avec des entreprises ayant installé des équipements provenant de sociétés figurant sur la liste de restrictions, notamment Huawei et ZTE

000063.SZ .

Le 15 octobre, la FCC a indiqué qu’elle engageait une procédure visant à révoquer l’autorisation permettant à HKT, principal opérateur de télécommunications hongkongais et filiale de PCCW, d’opérer aux États-Unis.

En décembre, la FCC avait interdit l'importation de tous les nouveaux modèles de drones chinois et, en mars, celle des nouveaux modèles de routeurs grand public fabriqués en Chine, ces boîtiers qui connectent les ordinateurs, les téléphones et les appareils intelligents à Internet.

(Reportage David Shepardson, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)