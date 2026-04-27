China Merchants se joint aux négociations concernant la vente des ports de CK Hutchison, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport)

L'opérateur portuaire China Merchants Group est en pourparlers pour rejoindre un consortium cherchant à racheter des dizaines de ports appartenant à CK Hutchison Holdings 0001.HK , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

China Merchants se joint aux négociations afin d'aider l'entreprise publique China Cosco Shipping à financer l'opération, selon le rapport.

Selon le rapport, le consortium comprend actuellement le fonds GIP de la société d'investissement américaine BlackRock

BLK.N et Terminal Investment, détenue par le milliardaire italien Gianluigi Aponte. CK Hutchison n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters, tandis que China Merchants Group n'a pas pu être joint. CK Hutchison a déclaré le mois dernier qu'elle poursuivait les discussions avec un consortium en vue de vendre la majorité de ses activités portuaires.

Le conglomérat, détenu par Li Ka-shing, l'homme le plus riche de Hong Kong, est pris dans un bras de fer diplomatique depuis que le président américain Donald Trump s'est opposé à la propriété chinoise de ports situés le long du canal de Panama, d'importance stratégique mondiale.