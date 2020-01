Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client China Aircraft Leasing Group va acheter 40 A321Neo supplémentaires à Airbus Reuters • 17/01/2020 à 10:57









17 janvier (Reuters) - Airbus AIR.PA : * ANNONCE AVOIR SIGNÉ AVEC LE GROUPE CHINOIS DE LOCATION D'AVIONS CALC (CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP) UN ACCORD SUR L'ACHAT DE 40 A321NEO SUPPLÉMENTAIRES * AIRBUS - CETTE NOUVELLE COMMANDE PORTE À 66 LE NOMBRE D'A321NEO QUE CALC A COMMANDÉS Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.53%