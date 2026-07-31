Chime va supprimer 10% de ses effectifs pour accélérer sa transformation autour de l'IA

La fintech Chime va réduire ses effectifs d'environ 10% afin de simplifier son organisation et de tirer parti des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large de rationalisation des entreprises du secteur financier.

Chime a annoncé la suppression d'environ 150 postes, soit près de 10% de ses effectifs, dans le cadre d'une réorganisation visant à améliorer son efficacité opérationnelle. Dans une note interne, le directeur général et cofondateur Chris Britt explique que l'intelligence artificielle transforme les méthodes de travail et nécessite de nouvelles compétences. L'entreprise souhaite mettre en place une structure plus horizontale, avec des équipes plus réduites et moins de niveaux hiérarchiques afin d'accélérer la prise de décision.

Cette restructuration intervient alors que de nombreuses entreprises cherchent à rentabiliser leurs investissements dans l'IA en augmentant leur productivité. Après Block, qui avait annoncé en février une importante réduction de ses effectifs, d'autres acteurs du secteur financier, comme Visa, Robinhood et Mastercard, ont également engagé des plans de rationalisation cette année pour renforcer leur efficacité.

Introduite en Bourse en juin 2025, Chime entend poursuivre sa croissance tout en renforçant sa discipline financière. Chris Britt souligne que cette évolution doit permettre de bâtir une entreprise plus rentable et mieux adaptée à son nouveau statut de société cotée. La fintech, qui comptait environ 1 500 salariés à la fin de l'année dernière, publiera ses résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine.