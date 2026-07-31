Chime va supprimer 10 % de ses effectifs grâce à des gains d'efficacité liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source dans le titre et les paragraphes 1 et 5; ajout de détails tirés de la note de service et d'informations contextuelles sur les suppressions d'emplois liées à l'IA tout au long du texte) par Manya Saini

La fintech Chime CHYM.O supprime 10 % de ses effectifs, a déclaré vendredi un porte-parole, rejoignant ainsi une liste croissante d’entreprises qui recourent aux gains d’efficacité générés par l’IA pour rationaliser leurs opérations.

L'essor de l'IA a de plus en plus remodelé les effectifs et les stratégies de recrutement des entreprises américaines , ces dernières cherchant à transformer leurs investissements technologiques considérables en gains de productivité, ce qui modifie l'organisation du travail.

“L’IA repousse les limites du possible, mais elle exige de nouvelles compétences”, a écrit Chris Britt, directeur général et cofondateur de Chime, dans une note adressée aux employés et consultée par Reuters.

“Des équipes plus petites, avec moins de niveaux hiérarchiques, avancent plus vite que jamais et sont plus efficaces”, a-t-il déclaré.

Ces licenciements concerneront près de 150 employés, a indiqué un porte-parole de Chime à Reuters. L’entreprise comptait environ 1.500 employés à la fin de l’année dernière.

Block XYZ.N , la société de paiement de Jack Dorsey, a annoncé en février qu’elle supprimerait plus de 4.000 emplois, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d’une refonte visant à intégrer l’IA dans l’ensemble de ses activités.

D'autres sociétés financières ont également procédé à des suppressions d'emplois cette année dans le but d'améliorer leur efficacité, notamment le géant des cartes de paiement Visa

V.N , qui a annoncé la semaine dernière son intention de supprimer 7 % de ses effectifs , ainsi que Robinhood HOOD.O et Mastercard MA.N .

Chime fait partie des entreprises de fintech qui ont bouleversé le secteur bancaire en proposant des services numériques, des plateformes intuitives et des frais réduits, renforçant ainsi la concurrence face aux établissements de crédit traditionnels.

M. Britt a ajouté dans la note de service que ces changements organisationnels permettraient de créer une structure plus horizontale, avec des équipes plus réduites dans certains domaines et de nouvelles capacités dans d’autres.

“En tant que société cotée en bourse, nous devons accélérer notre croissance tout en continuant à faire preuve de rigueur opérationnelle afin de bâtir une entreprise encore plus solide et plus rentable.”

La société, qui est entrée en bourse en juin 2025 , doit publier ses résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine. Son action a perdu environ 10 % cette année et est restée pratiquement inchangée lors des échanges matinaux.

La nouvelle de ces licenciements a été rapportée pour la première fois par Bloomberg News, plus tôt vendredi.