Chime en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

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5 novembre - ** L'action de la société de fintech Chime Financial CHYM.O progresse de 3 % à 30,76 dollars en début de séance

** Chime a revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d'affaires mercredi après la clôture du marché

** La société table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires de 28 % en 2026, contre des estimations de 26,6 %, selon les données compilées par LSEG

** CHYM prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 757 et 767 millions de dollars, soit un montant supérieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 745,6 millions de dollars

** “Chime occupe, selon nous, une position idéale dans le secteur de la banque numérique, ayant trouvé la clé pour acquérir de nouveaux clients”, a déclaré Andrew W. Jeffrey, analyste chez William Blair, dans une note.

** Sur 26 sociétés de courtage, 20 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et deux “conserver”; leur objectif de cours médian est de 41 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, CHYM affiche une hausse de 21,6 % depuis le début de l'année