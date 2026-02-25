 Aller au contenu principal
Chime bondit après avoir projeté des revenus 2026 supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 23:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de la société de technologie financière Chime CHYM.O augmentent de ~8% à 22,8 $ après la cloche ** CHYM prévoit des revenus 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses produits bancaires numériques et à la résistance des dépenses de consommation

** Les revenus de l'exercice devraient se situer entre 2,63 et 2,67 milliards de dollars, contre des attentes de 2,61 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** "Nous continuons d'accroître notre avance sur les banques traditionnelles", déclare le directeur financier Matt Newcomb dans une interview accordée à Reuters

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 627 à 637 millions de dollars pour le premier trimestre, supérieur aux attentes de Wall Street (624,8 millions de dollars)

** Elle ajoute qu'elle prévoit d'atteindre la rentabilité GAAP en 2026

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de ~16% depuis le début de l'année

