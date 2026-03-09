Chiffres chanceux et collusion : comment un cartel indien du ciment a été démasqué

par Aditya Kalra

Lorsque le plus grand explorateur pétrolier de l'Inde a ouvert un appel d'offres pour une commande de ciment en 2018, il a senti que quelque chose n'allait pas au vu des offres concurrentes qui lui parvenaient: toutes étaient exactement à 7 000 roupies la tonne métrique.

Oil and Natural Gas Corporation ONGC.NS a posé des questions sur les offres et a reçu une réponse ironique d'un cadre d'India Cements. Le sept était son "chiffre porte-bonheur", a-t-il expliqué.

Soupçonneuse, ONGC a discrètement déposé une plainte antitrust contre trois cimentiers indiens.

Les détails de l'affaire ont été décrits dans un rapport d'enquête confidentiel et des preuves qui ont été communiquées aux entreprises en janvier et examinés par Reuters, à l'issue d'une enquête de cinq ans qui a révélé une décennie de collusion sur les prix visant l'entreprise publique ONGC.

Le rapport de la Competition Commission of India (CCI) indique que la "période d'entente" a duré 12 ans entre 2007 et 2018 pour Dalmia Cement (Bharat), une unité du quatrième cimentier indien Dalmia Bharat DALB.NS , et son rival Shree Digvijay SRDC.NS . India Cements ICMN.NS faisait partie de l'entente pour 2017-18.

Le rapport a identifié des tentatives de collusion à peine dissimulées de la part d'entreprises indiennes, signalant une volonté croissante de l'autorité de régulation d'examiner les entreprises nationales après des mois d'enquêtes très médiatisées sur des géants étrangers.

Le truquage des appels d'offres par les cimentiers indiens, les discussions sur les modèles d'approvisionnement et les efforts pour évincer les soumissionnaires étrangers ont été "étayés par des preuves solides sous la forme de communications, de réunions, de courriels et d'aveux", indique le rapport de 90 pages.

Le média local Zee Business a rapporté l'année dernière les conclusions de base de la malversation, mais Reuters est le premier à rapporter les tactiques détaillées et les preuves qui étayent les conclusions de l'enquête de la CCI.

Dalmia Bharat s'est refusée à tout commentaire, invoquant l'existence d'une affaire en cours devant la CCI, mais a déjà déclaré qu'elle coopérait avec les autorités. India Cements, qui a été rachetée par UltraTech ULTC.NS en 2024, n'a pas répondu, pas plus que Shree Digvijay, ONGC ou la CCI.

Les cimentiers ont été invités à répondre au rapport et l'organisme de surveillance rendra ensuite une décision finale dans les mois à venir. Elle a le pouvoir d'abandonner les conclusions de l'enquête, mais les amendes peuvent atteindre trois fois les bénéfices des entreprises ou 10 % de leur chiffre d'affaires pour chaque année d'infraction.

Au cours de l'exercice 2024-25, Dalmia Bharat a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard de dollars, Shree Digvijay de 79 millions de dollars et India Cements de 444 millions de dollars.

Après la publication de l'article de Reuters, les actions de Shree Digvijay ont accentué leurs pertes pour chuter de 5,4 %, tandis qu'India Cements reculait de 4,4 % et Dalmia Bharat de 3,5 %.

"SOUTENU PAR LE FACTEUR NUMÉROLOGIQUE 7 Alors qu'Apple , Amazon et d'autres entreprises étrangères ont fait l'objet d'un examen antitrust approfondi, l'affaire du ciment met en évidence l'attention portée par la CCI aux grandes entreprises indiennes des secteurs économiques clés.

"Les affaires liées à la technologie sont de plus en plus importantes pour la CCI, mais le gouvernement est de plus en plus conscient de la nécessité de s'attaquer aux infractions commises par les entreprises publiques et dans le cadre des marchés publics", a déclaré Gautam Shahi, associé en droit de la concurrence au sein du cabinet d'avocats indien Dua Associates. En janvier, Reuters a rapporté qu'une enquête antitrust avait révélé que quatre grands sidérurgistes indiens, dont Tata Steel et JSW Steel, s'étaient entendus sur les prix .

Avant de porter plainte en 2020, ONGC a remarqué que des offres avaient été faites à des prix identiques ou très similaires dans le cadre de quatre appels d'offres pour du ciment de puits de pétrole.

Par exemple, dans le cadre de l'appel d'offres de 2018 pour 170 000 tonnes de ciment, les trois entreprises ont proposé un prix de 7 000 roupies, ou de 7 350 roupies par tonne avec les taxes, pour différents États.

Cela a incité l'ONGC à émettre un avertissement fin 2019, avec un avis à India Cements, contenu dans le rapport, affirmant que les offres à prix identiques suggéraient une violation de la loi sur la concurrence.

India Cements a défendu son offre dans une soumission écrite sur son papier à en-tête à ONGC cette année-là, citant les tendances mondiales ainsi que le "chiffre chanceux".

"L'offre financière était également étayée par le facteur numérologique 7", indiquait la lettre de l'entreprise.

SOUMISSION D'OFFRES EN COMMUN

L'enquête de la CCI fait peser la responsabilité des infractions sur huit cadres supérieurs, dont l'ancien directeur général de Shree Digvijay, Rajeev Nambiar, le président milliardaire de Dalmia Bharat, Y.H. Dalmia, et l'ancien directeur général d'India Cements, N. Srinivasan, qui est également l'une des personnalités les plus en vue du monde des affaires indien. Aucun de ces dirigeants n'a répondu aux questions de Reuters. La CCI a également cité Prem R. Singh, vice-président principal de Shree Digvijay, dont le témoignage ( ) indique que "l'objectif premier de l'offre d'un prix identique était de répartir des volumes et des revenus presque égaux entre les entreprises".

Singh s'est rendu au bureau de son rival Dalmia pour l'avoir "directement aidé" dans son appel d'offres en 2018, selon le rapport de la CCI, citant des messages envoyés par Singh à Nambiar, son directeur général de l'époque. Singh n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Shree Digvijay et Dalmia ont été "activement impliqués" dans le calcul de la distance de fret ferroviaire de leurs usines par rapport aux destinations de livraison de ciment d'ONGC. Ils ont ensuite fait des offres en conséquence pour éviter la concurrence et se sont réparti les territoires.

Des feuilles Excel ont également été créées pour comparer les distances afin de décider du "partage des volumes" entre les rivaux, selon le rapport.

CIBLER LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

Shree Digvijay et Dalmia ont également ciblé les entreprises étrangères qui soumissionnaient en leur signalant des "questions épineuses", selon le rapport.

Ils ont déposé à plusieurs reprises des plaintes auprès du gouvernement indien concernant l'absence de certification des soumissionnaires étrangers et la façon dont New Delhi devrait promouvoir les entreprises nationales plutôt que les entreprises étrangères.

Les soumissionnaires étrangers comprenaient Schlumberger, basé au Texas, le plus grand fournisseur de services pétroliers au monde, désormais connu sous le nom de SLB SLB.N , Classic Oil Field Chemicals, basé aux Émirats arabes unis, et Bell Weather, selon le rapport. Les trois sociétés n'ont pas répondu aux demandes de renseignements.

Les enquêteurs ont conclu que les entreprises ont essayé au moins une fois de faire pression sur ONGC pour qu'elle annule les offres étrangères en décidant de "restreindre l'approvisionnement" en ciment de l'explorateur pétrolier, ce qui enfreint les lois antitrust.

En 2019, un cadre a écrit à un autre: "J'ai besoin de votre soutien pour leur faire comprendre (à ONGC) qu'ils ne peuvent pas se débarrasser des entreprises indiennes."

Les entreprises ne pouvaient "pas digérer le fait qu'un soumissionnaire étranger" puisse se voir attribuer un appel d'offres, a déclaré la CCI.