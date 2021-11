Chiffre d'affaires T3 2021 : troisième trimestre très dynamique, soutenu par l'attractivité de Believe auprès des artistes et labels, reflet de la puissance de son modèle de plateforme numérique

Troisième trimestre très dynamique, soutenu par l’attractivité de Believe auprès des artistes et labels, reflet de la puissance de son modèle de plateforme numérique

Croissance du chiffre d’affaires : +27% au T3 et +31% sur 9 mois

Croissance organique : +27% au T3 et +29% sur 9 mois

Croissance des ventes numériques : +30% au T3 et +33% sur 9 mois

Révision à la hausse des objectifs 2021 avec une croissance organique désormais anticipée à au moins +27%

Paris, le 3 novembre 2021 – Believe (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9), l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, a publié aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2021.

Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG, a déclaré : « Nous continuons de construire grâce à nos investissements dans les équipes et nos innovations technologiques la meilleure plateforme de développement d’artistes à l’ère de la musique numérique. Au 3ème trimestre, nos solides gains de part de marché se traduisent dans la forte croissance du chiffre d’affaires et s’appuient sur l’augmentation des investissements que nous avons réalisés au cours des 24 derniers mois. De nouveau, nous démontrons l’attractivité de Believe, tant pour son ADN numérique que pour son expertise en marketing digital, au service de tous les artistes et labels, à chaque étape de leur carrière. Notre ADN et notre approche digitales ont également été les principaux facteurs de succès de notre investissement dans Play Two, le plus grand label indépendant en France. Enfin, nous avons poursuivi le déploiement de notre programme Shaping Music for Good en signant deux accords de partenariat en ligne avec notre stratégie RSE. »

En million d’euros T3 2020 T3 2021 Variation annuelle Croissance organique Chiffre d’affaires du Groupe 113 144 +27,1% +26,8% Solutions Premium 105 135 +29,0% +28,8% Solutions Automatisées 8 9 +2,6% +2,1% En million d’euros 9M 2020 9M 2021 Variation annuelle Croissance organique Chiffre d’affaires du Groupe 309 404 +30,7% +28,9% Solutions Premium 286 378 +32,2% +29,8% Solutions Automatisées 23 26 +11,8% +17,4%

Faits marquants

La forte performance du 3ème trimestre démontre l’attractivité inégalée de Believe au service des artistes et labels en recherche de solutions et d’expertise numériques, à chaque étape de leur développement. Les ventes numériques ont à nouveau surperformé le marché sur le trimestre grâce aux investissements dans nos activités commerciales et marketing localement, qui se sont traduits par un niveau record de nouvelles signatures dans les pays concernés.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance qui repose notamment sur l’acquisition de savoir-faire et expertises au niveau local, Believe a renforcé son équipe de direction en Russie et en Europe de l’Est en ajoutant des compétences clés dans les services numériques et de streaming. Believe se prépare à la prochaine phase de croissance dans un marché en plein essor. La Russie et l’Europe de l’Est sont depuis longtemps une priorité pour Believe qui a été le premier groupe international de musique à s’établir localement en 2013.

L’opération de croissance externe annoncée aujourd’hui est une autre illustration de l’attractivité de Believe pour les labels indépendants, qui voient les avantages que procure l’expertise digitale du Groupe, notamment la capacité à augmenter les audiences numériques des artistes. Believe a conclu un partenariat stratégique avec Play Two, 1er label indépendant en France et acquis 25% de la société, majoritairement détenue par le Groupe TF1. Cette opération s’inscrit dans la stratégie M&A présentée lors de l’introduction en bourse, qui vise à renforcer la présence du Groupe sur ses marchés clés et à accélérer la croissance du chiffre d’affaires. L’opération permet également à Believe de se positionner sur des genres musicaux plus diversifiés tels que la pop par exemple, qui ne sont pas encore fortement digitalisés, et pouvoir ainsi bénéficier de la montée en puissance de leurs ventes numériques.

Au 3ème trimestre, Believe a renforcé son attractivité en accélérant l’innovation numérique et en développant de nouvelles solutions technologiques de premier plan. Believe a accentué sa différentiation au travers de son investissement technologique dans une plateforme automatisée SaaS d’achat de médias, une solution marketing de premier plan pour développer et engager les audiences des artistes et des labels. Le Groupe a enrichi cette plateforme publicitaire multi locale et l’a adaptée à l’industrie de la musique afin d’offrir une solution unique aux artistes et labels à tout stade de leur développement. Le Groupe a déployé la solution dans 12 pays à ce jour. Believe a également développé en interne une technologie algorithmique qui vise à prédire la viralité d’un morceau de musique sur TikTok. L’algorithme classe les morceaux en différentes catégories (emerging, rising, booming, top hits et sunsetters), que Believe peut ensuite utiliser pour informer artistes et labels des opportunités existantes et émergentes et mettre en œuvre des stratégies numériques au moment optimal afin de développer leur audience.

Au cours du trimestre, Believe a continué de bénéficier des tendances structurelles positives du marché, combinant pénétration accrue du streaming payant et diversification des sources de monétisation de la musique. Le Groupe a également tiré parti de ses solides parts de marché sur plusieurs marchés émergents en forte croissance (Turquie, Chine, Inde, Russie, Europe de l’est, Mexique, Brésil, …), ayant été régulièrement le premier groupe international de musique à établir des équipes locales solides sur ces marchés.

Dans ce contexte de forte croissance, le Groupe a poursuivi le déploiement de sa stratégie de RSE en accord avec son plan d’actions Shaping Music for Good. Le Groupe a ainsi signé deux partenariats clés destinés à promouvoir la parité dans l’industrie de la musique et offrir aux femmes un meilleur accès aux entreprises technologiques. Il s’agit d’une part d’un partenariat avec Key Change (réseau mondial visant la pleine égalité entre les hommes et les femmes dans l’industrie de la musique) et d’autre part un partenariat avec 50inTech (association qui vise une représentation de 50% des femmes dans le domaine de la technologie). Cette démarche est en accord avec un des piliers stratégiques de sa politique RSE - Développer d’abord des talents locaux et diversifiés sur les marchés locaux - dont l’un des axes prioritaires est le renforcement de la parité dans l’industrie de la musique et le positionnement de Believe en tant qu’acteur inclusif et responsable au sein de son industrie.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 a progressé de +27,1% pour atteindre 144 millions d’euros (contre 113 millions d’euros au 3ème trimestre 2020) reflétant principalement une forte croissance organique (+26,8%), avec des ventes numériques en hausse de 30,4%. Dans l’ensemble, le Groupe a continué de bénéficier des tendances structurelles favorables de l’industrie de la musique numérique et de son positionnement sur les marchés en croissance très rapide, tout en tirant avantage des investissements dans les ventes et le marketing locaux réalisés au cours des 24 derniers mois. La croissance du chiffre d’affaires s’est principalement appuyée sur le gain de nouveaux artistes et labels, l’expansion de l’offre de services sur les marchés clés et sur la performance du catalogue de Believe.

La croissance du chiffre d’affaires au 3ème trimestre a été plus significative qu’anticipée en raison de gains de parts de marché sur plusieurs pays clés supérieurs aux attentes initiales (en Asie, en Amérique latine et en Europe). En outre, plusieurs pays émergents ont poursuivi leur croissance rapide en ligne avec les tendances du 2ème trimestre, alors même que ces dernières intégraient une base de comparaison favorable avec la reprise des services de streaming financés par la publicité particulièrement touchés par la pandémie de Covid-19 au 2ème trimestre 2020. Par ailleurs, les ventes physiques sont légèrement en baisse sur le trimestre alors que le Groupe s’attendait à une baisse plus prononcée compte tenu de la revue en cours des contrats commerciaux ayant une trop forte exposition aux ventes physiques. En conséquence, le chiffre d’affaires a augmenté de +30,7% d’une année sur l’autre sur les neuf premiers mois de 2021 pour atteindre 404 millions d’euros avec des ventes numériques en hausse de +32,6%, reflétant une croissance organique de +28,9%.

Chiffre d’affaires par zone géographique : de la croissance dans toutes les zones géographiques

En millions d’euros T3 2020 T3 2021 Variation Asie-Pacifique / Afrique 21 32 +58,0% Amériques 16 21 +35,5% Europe (hors France et Allemagne) 32 41 +30,0% France 21 24 +15,4% Allemagne 25 25 +2,2% Chiffre d’affaires 113 144 +27,1%

Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires en Asie-Pacifique et en Afrique a fortement progressé de +58,0% par rapport à l’année dernière et a représenté 22,6% du chiffre d’affaires du Groupe. Le marché est resté fortement dynamique dans les différentes régions. Dans ce contexte de marché en plein essor, Believe a augmenté ses positions significativement au cours du trimestre grâce au déploiement et au renforcement de ses services

La zone Amériques a connu une croissance de +35,5% au 3ème trimestre et représenté 14,7% du chiffre d’affaires total, reflétant un fort niveau d’activité en Amérique latine combinant tendances structurelles soutenues en matière de croissance du streaming et solides investissements dans les forces commerciales locales.

L’Europe (hors France et Allemagne) a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de +30,0% au 3ème trimestre, intégrant un impact périmètre légèrement positif lié au label DMC en Turquie (consolidé à partir d’août 2020), et a représenté 28,4% du chiffre d’affaires du Groupe. Le niveau d’activité est resté très soutenue dans la région au cours du trimestre et en particulier en Russie, où Believe a tiré parti de son arrivée précoce sur ce marché en plein développement et en Turquie, où le Groupe a renforcé sa présence locale l’année dernière.

En France, le chiffre d’affaires a augmenté de +15,4% au 3ème trimestre, porté par la forte performance des activités de services aux artistes et la poursuite de la croissance des solutions pour les artistes et les labels qui ont généré une forte croissance des ventes numériques, supérieure à celle du marché. La baisse des ventes physiques a cependant pesé sur la performance globale. En Allemagne, le chiffre d’affaires reste affecté par la réorganisation en cours des activités ayant pour but d’optimiser l’offre digitale et de réduire l’exposition aux ventes physiques et n’a progressé que de +2,2%. La France et l’Allemagne ont représenté respectivement 16,8% et 17,5% du chiffre d’affaires du Groupe sur le trimestre.

Chiffre d’affaires par segment

Le chiffre d’affaires du segment Solutions Premium s’est élevé à 135 millions d’euros au 3ème trimestre 2021, soit une croissance organique de +28,8% par rapport au 3ème trimestre 2020. Solutions Premium a continué de renforcer sa position sur des marchés clés grâce aux investissements locaux dans les ventes et le marketing et en élargissant l’offre de services dans plusieurs pays. La croissance du marché est restée forte malgré une base de comparaison moins favorable, les services de streaming financés par la publicité ayant commencé à se redresser au 3ème trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires du segment Solutions Automatisées s’est élevé à 9 millions d’euros au 3ème trimestre 2021 soit une hausse de +2,6%, reflétant principalement une croissance organique de +2,1%. La croissance du 3ème trimestre se fait sur une base de comparaison défavorable en raison d’une forte progression des ventes de TuneCore au 2nd semestre 2020. La prolongation des confinements a entraîné un boom sans précédent de nouveaux clients avec un taux très élevé de distribution aux 3ème et 4ème trimestres 2020, un phénomène qui s’est arrêté avec la réouverture de l’économie mondiale.

Perspectives et attente de croissance organique en 2021

Le chiffre d’affaires des activités de services numériques a enregistré une forte croissance au 3ème trimestre et devrait rester sur cette trajectoire en raison des tendances structurelles du marché et de l’accent mis par le Groupe sur l’investissement dans les ventes et le marketing locaux pour consolider sa position mondiale. Les ventes physiques qui ont enregistré une légère baisse au 3ème trimestre devraient également baisser au cours du 4ème trimestre. La tendance s’est toutefois améliorée et l’effet de cette baisse sur le chiffre d’affaires devrait être plus limité que l’impact estimé par le Groupe en septembre dernier. Dans ce contexte, Believe anticipe désormais une croissance organique annuelle d’au moins +27 % en 2021 (contre son objectif précédent d’une croissance organique d’au moins +23%). La récente opération de croissance externe sur Play Two, 1er label indépendant en France, aura un impact limité sur le chiffre d’affaires 2021, en raison d’une montée en puissance très progressive des accords d’intégration.

En raison d’un taux de croissance organique plus élevé, le Groupe s’attend désormais à publier une marge d’EBITDA ajusté supérieure à 3% pour 2021, un niveau nettement supérieur à celui de 2020, qui était de 1,7% (contre l’indication précédente de « légèrement supérieure à la marge 2020 »). Believe va continuer d’investir considérablement dans son développement commercial et marketing et dans sa plateforme centrale afin de soutenir la forte croissance de ses activités et par conséquent, l’expansion de la marge restera limitée.

Webcast :

Nous organiserons une webdiffusion https://edge.media-server.com/mmc/p/dnkvuw5v et une conférence téléphonique à partir de 18 h 30 CET aujourd’hui. Denis Ladegaillerie, Fondateur et PDG, et Xavier Dumont, COO et CFO du Groupe, présenteront la performance du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de 2021 et répondront aux questions posées lors de la conférence. Toutes les informations relatives à cette publication trimestrielle sont disponibles sur la rubrique dédiée aux investisseurs de notre site internet : Believe - Site Investisseurs - Page d'accueil

Détails de la conférence téléphonique :

France, Paris : +33 (0)1 76 70 07 94 ; Royaume-Uni, Londres : +44 (0) 2071 928000 ; Etats-Unis, New York : +1 631 510 7495

ID de la conférence : 2883166

Calendrier financier 2022 :

17 mars 2022 : Résultats de l’exercice 2020 – diffusion du communiqué après bourse

3 mai 2022 : Chiffre d’affaires du T1 2022 – diffusion du communiqué après bourse

20 juin 2022 : Assemblée Générale des Actionnaires

3 août 2022 : Résultats du S1 2022 - diffusion du communiqué après bourse

3 novembre 2022 : Chiffre d’affaires du T3 2022 - diffusion du communiqué après bourse

Relations avec les investisseurs

Emilie MEGEL

investors@believe.com

Tél : +33 1 53093391 - Mobile : +33 6 07099860

Communication Corporate

Agence Proches

Kelly MARTIN

kelly.martin@agenceproches.com

Mobile : +33 6 63 52 94 74

Annexes

Répartition des revenus entre les ventes numériques et non numériques

T1 2020 T2 2020 T3 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 9M 2020 9M 2021 Ventes numériques 90% 90% 90% 90% 92% 92% 90% 91% Ventes non numériques 10% 10% 10% 10% 8% 8% 10% 9%

Croissance des ventes numériques

T1 2021 T2 2021 S1 2021 T3 2021 9M 2021 Ventes numériques +26,0% +41,7% +33,8% +30,4% +32,6% Ventes non numériques +29,6% +17,2% +23,5% -1,5% +14,1%

Répartition des ventes par zone géographique, 9m 2021

in € million 9M 2020 9M 2021 Variation annuelle Asie-Pacifique / Afrique 54 89 +65,0% Europe (excl. France & Allemagne) 84 116 +38,9% Amériques 43 58 +36,5% France 57 68 +19,2% Allemagne 72 73 +1,2% Total 309 404 +30,7%

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 401 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Believe et de ses filiales (le « Groupe »). Ces déclarations comprennent des déclarations relatives aux intentions, aux stratégies, aux perspectives de croissance et aux tendances de ses résultats d’exploitation, de sa situation financière et de ses liquidités. Bien que ces déclarations soient basées sur des données, des hypothèses et des estimations que le Groupe considère comme raisonnables, elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes et les résultats réels pourraient différer de ceux anticipés dans ces déclarations en raison de divers facteurs, y compris ceux discutés dans les documents déposés par le Groupe auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) Français qui sont disponibles sur le site Internet de Believe(www.believe.com). Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont données qu’à la date des présentes. Sauf si la loi l’exige, le Groupe décline expressément toute obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou de développements futurs.

Certaines informations financières de ce communiqué de presse ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards).







1 Croissance organique : croissance du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants. Le changement de périmètre ne concernait que le segment Solutions Premium au T3 2021.





Pièce jointe