Chiffre d’affaires sur 9 mois à 573,6 M€ en hausse de 5,2 %

Avec un T3 en progression, Chargeurs bénéficie de son modèle diversifié et s’adapte par le haut à un environnement volatil



Les nouveaux moteurs de croissance accélèrent commercialement plus vite qu’attendu

• Dans un contexte exigeant, Chargeurs réalise un chiffre d’affaires de 174,9 M€ au T3 2022, en hausse de 1,2 % par rapport au T3 2021, et en progression de 8,2 % hors activités sanitaires

• Forte accélération des nouveaux moteurs de croissance

u Les segments liés à la mode internationale (CFT PCC et CLF) poursuivent leur rebond

u Chargeurs Museum Studio accélère sa très forte dynamique commerciale