Chiffre d'affaires semestriel en baisse pour DLSI

Confronté à un marché du travail temporaire atone en France et au repli temporaire de son pôle Nucléaire, le spécialiste du recrutement et de l'intérim a réussi à limiter la casse au premier semestre 2026 grâce à la solidité de ses grands comptes.

Le Groupe DLSI a publié ses résultats d'activité pour le premier semestre 2026, affichant un chiffre d'affaires consolidé de 99,2 millions d'euros, en repli de 3,6% par rapport au premier semestre 2025. La dynamique est restée identique sur le deuxième trimestre, qui enregistre également une baisse de 3,6% à 54,5 millions d'euros.

Cette performance intervient dans une conjoncture sectorielle exigeante. En France, le marché de l'emploi intérimaire est resté orienté à la baisse sur les premiers mois de l'année, avant d'amorcer une phase de stabilisation au cours du deuxième trimestre (selon les données de Prism'emploi et de la DARES).

Face à l'attentisme des entreprises, la direction de DLSI observe des prémices de stabilisation sur certains segments et maintient sa feuille de route stratégique via le renforcement de la compétitivité des offres, le développement continu des expertises métiers et l'amélioration durable de la performance opérationnelle.