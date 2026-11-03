Chiffre d'affaires encore en baisse pour Oeneo

Le spécialiste de la tonnellerie et du bouchage a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 133,1 millions d'euros, limitant son repli à -5,1% en données publiées (-7,2% à taux de change et périmètre constants). L'activité a bénéficié d'un apport additionnel cumulé de 3 millions d'euros issu des acquisitions récentes d'Altasur (comptabilisée sur 6 mois) et de Lamouroux (1 mois).

En raison du manque d'activité dans l'Elevage, la marge opérationnelle courante du groupe devrait s'établir à un niveau légèrement supérieur à 11% sur le semestre, contre 14% un an plus tôt. Face à ce manque de visibilité, le groupe maintient une gestion stricte de sa trésorerie et poursuit l'optimisation de ses coûts.

Le pôle Bouchage a enregistré des revenus de 102,1 millions d'euros, limitant son recul semestriel à -1,3%. Pour l'Elevage, le chiffre d'affaires semestriel s'est affaissé de 15,8%, à 31 millions d'euros.

Seule l'activité de services (Vivelys) affiche une légère progression, portée par ses solutions pour les boissons avec et sans alcool. Afin d'abaisser son point d'équilibre opérationnel, la division poursuit l'adaptation de ses structures de coûts tout en développant sa diversification commerciale.