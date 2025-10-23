 Aller au contenu principal
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2024/2025
information fournie par Boursorama CP 23/10/2025 à 17:45

- Hausse du chiffre d’affaires économique des activités touristiques de près de 4% sur l’exercice 2024/2025, en croissance pour la 4ème année consécutive, portant le chiffre d’affaires du Groupe à 1 946 millions d’euros.
- Confirmation des perspectives 2024/2025 : EBITDA ajusté attendu à plus de 180 millions d’euros


Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs, a déclaré :
« Dans un environnement économique et politique difficile sur l’ensemble de l’année, notamment en France, le Groupe clôture son exercice avec des performances en croissance pour la 4ème année consécutive, bénéficiant d’une hausse de près de 4% du chiffre d’affaires tourisme.
Nous affichons un bilan solide sur la saison estivale, avec une progression de 3,9% de l’activité de nos marques, soutenue à la fois par une hausse des prix moyens de vente, en cohérence avec la montée en gamme de notre offre, et par l’expansion du portefeuille opéré, à bail ou en asset-light.
Les réservations à date pour l’hiver sont également en croissance, sur l’ensemble des marques.
Ces performances démontrent une nouvelle fois la pertinence de notre positionnement sur le tourisme de proximité et sur le marché dynamique et prometteurs du Holiday Lodging. Elles permettent également au Groupe de confirmer sa guidance de profitabilité opérationnelle pour l’exercice et d’aborder avec confiance son plan ambitieux de croissance rentable et de stratégie d’expansion à horizon 2030. »

Valeurs associées

PIERRE ET VACANCES
1,700 EUR Euronext Paris +0,47%

1 commentaire

  • 17:56

    Merci boursorama cp ...tres bon resultat super quel plaisir du coup

