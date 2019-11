Chiffre d'affaires du 3ème trimestre

Levallois-Perret, le 7 novembre 2019, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2019.Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2019 s'élève à 5,5 millions d'euros, contre 5,8 millions d'euros (-5%) au troisième trimestre 2018 (après retraitement des activités cédées en fin d'année 2018). La baisse de chiffre d'affaires de 0,3 million d'euros s'explique par la chute anticipée d'activité en Suède suite à la perte de son contrat principal en 2018.Le chiffre d'affaires du reste des activités du groupe hors Suède (Adpulse, Admoove et Quantum) est en croissance sur le 3ème trimestre 2019 par rapport au 3ème trimestre 2018 (+5%).Malgré une saisonnalité défavorable du fait des mois d'été, l'EBITDA du groupe AdUX du 3ème trimestre 2019 est à l'équilibre du fait d'une gestion rigoureuse de ses marges et de ses coûts.Actualités et perspectivesLa cession de la participation dans HiMedia Deutschland est intervenue début octobre pour un montant de 1,8 million d'euros (cf. communiqué Société du 10 octobre 2019).Concernant la procédure de sauvegarde au bénéfice de Quantum SAS, filiale d'AdUX (cf. communiqué Société du 03 avril 2019), le Tribunal de Commerce de Paris a renouvelé le 30 septembre 2019 la période d'observation de six mois. Un plan de sauvegarde a été soumis au mandataire judiciaire et présenté