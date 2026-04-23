Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Activité trimestrielle

•Chiffre d’affaires : 177,4 M€, en hausse de 2,6% à TCC1 et périmètre comparable2

•Une évolution portée par l'EMEA (+4,5 %), avec une amélioration de la situation en France, et par l'Asie (+6,0 %) ; la zone Amériques est en repli, impactée comme anticipé par la situation du site de Raleigh

Déploiement opérationnel

•Poursuite du plan de remise en conformité du site de Raleigh, conformément au plan d’action

•Déploiement du plan de transformation du Groupe conformément au calendrier, avec l’ouverture d’une procédure d’information-consultation portant sur un Plan de Sauvegarde de l’Emploi en France

•Objectifs financiers 2026 communiqués au plus tard le 23 juillet prochain