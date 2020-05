Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 31,5 M€ - Dynamique de croissance pré-Covid solide - Bonne contribution d'AT Patrimoine

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a maintenu jusqu'à la mi-mars un bon niveau d'activité sur l'ensemble de ses segments jusqu'à ce que la propagation du virus Covid-19 en Europe vienne fortement perturber le marché.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du Groupe sur le 1er trimestre 2020 s'inscrit à 31,5 M€ (-13,9%) après un fort ralentissement sur le mois de mars. A fin février, le Groupe affichait une croissance de près de 3% de son chiffre d'affaires portée par la bonne tenue de ses activités et l'intégration réussie du groupe AT Patrimoine acquis en novembre 2019. La récente filiale du Groupe, spécialisée dans la formation des gardiens et employés d'immeuble, contribue pour 1,5 M€ au chiffre d'affaires consolidé et affiche sur le trimestre une croissance dynamique de 14%.

L'intégration d'AT Patrimoine permet de renforcer la division Formation du Groupe qui représente à fin mars 6% du CA consolidé contre 1% l'an passé et s'élève à 1,8 M€ (x7). Cette acquisition permet à Mare Nostrum d'intégrer de nouveaux services et de bénéficier d'un nouveau relais de croissance important avec de nombreuses synergies. Cette évolution du mix métiers devrait également contribuer à améliorer la marge brute du Groupe.

Le Groupe a mis en œuvre un plan de chômage partiel et a également obtenu les pré-accords de sept de ses banques pour un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 7 M€ qui va lui permettre de renforcer sa trésorerie.