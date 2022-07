Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : quasi triplement de l'activité

Paris le 18 juillet 2022



(voir le tableau et le communiqué complet en PDF ci-dessous)



Ecoslops a réalisé un chiffre d’affaires sur le premier semestre 2022 de 8,9 M€ contre 3,1M€

au premier semestre 2021, soit une hausse de +188% à périmètre courant et +118% à

périmètre comparable.



Le chiffre d’affaires du groupe a bénéficié sur le premier semestre 2022 du renforcement de son activité avec :



• Une forte progression des ventes de produits raffinés en volume, de +98% à périmètre

courant (+53% à périmètre comparable), représentant 13.496 tonnes,



• Une amélioration du prix de vente moyen de 88% liée :

o aux conditions très favorables sur les marchés de l’énergie (+78% liés à la hausse

du Brent et du $)

o aux résultats des efforts d’améliorations opérationnelles réalisés sur les unités :

+10% liés au mix produit, soit davantage de produits blancs (Naphta, Gasoil) vs produits noirs (Fuel, bitume)



Perspectives



Sur l’activité Produits raffinés, le groupe reste confiant sur ses objectifs de production : 25.000 tonnes par Ecoslops Portugal et 10.000 tonnes par Ecoslops Provence qui continue sa montée en charge.



(...)