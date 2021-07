Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 : +59% à 7,6 M€ (vs S1 2020)

Thorigné-Fouillard, - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd'hui le chiffre d'affaires du premier semestre de son exercice 2021. Au 30 juin, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 7,6 M€, en progression de 59% par rapport au premier semestre 2020. Le Groupe a réalisé un excellent deuxième trimestre 2021, porté notamment par les ventes de stations destinées au déploiement du réseau Helium : +79% par rapport à un 2ème trimestre de l'exercice 2020 particulièrement affecté par les effets de la crise sanitaire et +11% par rapport au 2ème trimestre de l'exercice 2019.