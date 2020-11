Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-2021 :

43,8 M€, en progression de 3,3%

Solide performance en attendant la nouvelle génération de consoles

Au premier semestre 2020-2021 (du 1er avril au 30 septembre 2020), INNELEC affiche un chiffre d'affaires de 43,8 M€, en progression de 3,3% par rapport au premier semestre 2019-2020.

Après un premier trimestre porté par le lancement de jeux à succès et la forte demande des consommateurs en jeu vidéo liée notamment aux mesures de confinements, le second trimestre a connu un recul de 9,8%, essentiellement dû au décalage du lancement du jeu vidéo FIFA 2021 en octobre 2020 alors que l'an dernier, ce lancement avait eu lieu en septembre 2019.

INNELEC a aussi bénéficié des effets positifs de sa stratégie avec d'une part, la poursuite d'une excellente dynamique dans les Accessoires Gaming en hausse de 9,8% sur les 6 premiers mois de l'exercice, à 7,3 M€ et d'autre part, des produits de la marque Konix® en forte croissance de 36,8 % sur la période.