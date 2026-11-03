Chiffre d’affaires de 68,7 M€ au T3 2026 : +36,4% yoy et +34,2% en organique à change constant Carnet de commandes record de 152,9 MUSD au 31 octobre 2026 (+138% yoy)

● Chiffre d’affaires du T3 2026 à 68,7 M€, en croissance de +36,4% vs T3 2025 (+34,2% en organique à change constant) et de +11,1% vs T2 2026 – troisième trimestre consécutif d’accélération de la croissance
● Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2026 à 182,0 M€, en croissance de +20,5% vs 9M 2025 et de +23,5% en organique à change constant
● Nouveau plus haut historique du carnet de commandes : 136 MUSD au 30 septembre 2026 (+136,6% yoy et +45,3% vs 30 juin 2026) puis 152,9 MUSD au 31 octobre 2026 (+138% yoy)
● Confirmation des objectifs 2026 : croissance du chiffre d’affaires annuel consolidé d’au moins +18% et taux de marge d’EBIT autour de 6%
● Capital Markets Day le 24 novembre 2026 : présentation des nouveaux objectifs opérationnels, stratégiques et financiers à moyen terme
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