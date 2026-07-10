CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE S1 2026 : 234,4 M€ (+ 34,0%) - ACTIVITÉ ORGANIQUE EN CROISSANCE DE 3,5 %

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, ainsi que de la distribution de produits informatiques et périphériques, a réalisé au premier semestre 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 234,4 M€, en progression de 34,0 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Cette croissance reflète la contribution des sociétés Ezratis France et Ezratis Iberia, intégrées au Groupe depuis août 2025, ainsi que la poursuite de la dynamique des activités historiques.



À périmètre constant*, le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 s'établit à 180,95 M€, en progression de 3,5 % par rapport au premier semestre 2025.



Cette performance est particulièrement satisfaisante dans un environnement de marché tendu, marqué par un contexte géopolitique complexe et des tensions sur certaines catégories de produits informatiques en raison de l’augmentation du prix des composants.



WE.CONNECT confirme ainsi la solidité de son modèle économique grâce à une excellente anticipation des besoins et une gestion rigoureuse de ses approvisionnements, facilité par les relations commerciales solides avec ses partenaires historiques.



Les marques de WE.CONNECT poursuivent également leur développement avec une progression de 6,1 % de leur chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2025, confirmant leur capacité à gagner régulièrement des parts de marché.