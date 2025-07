CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU S1 2025 : 176,3 M€ (+ 45,8%)

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques a réalisé au premier semestre 2025 un chiffre d’affaires de 176,3 M€, en hausse de 45,8 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette progression est essentiellement due à l’acquisition de MCA TECHNOLOGY en juin 2024, qui vient renforcer la position du Groupe WE.CONNECT sur le marché.



PERFORMANCE ORGANIQUE CONSTANTE MALGRE UN CONTEXTE ECONOMIQUE DIFFICILE



Sans tenir compte de l’acquisition de MCA TECHNOLOGY, le chiffre d’affaires est resté stable par rapport à celui du premier semestre 2024. Une performance remarquable dans un contexte économique difficile : l’économie française est entrée en zone quasi-stagnante, freinée par l’incertitude politique, des tensions commerciales et une consommation modérée.

Dans ce contexte dégradé, maintenir un niveau de chiffre d’affaires stable constitue une réelle réussite.