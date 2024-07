CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU S1 2024 : - 6,3% ; CROISSANCE DES MARQUES DU GROUPE : 15,4%

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques a réalisé au premier semestre 2024 un chiffre d’affaires de 121,5 M€, en baisse de 6,3 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Au vu du contexte difficile rencontré sur le marché de l’informatique et de l’impression depuis le premier trimestre de l’année, WE.CONNECT réussit à maintenir une activité semestrielle soutenue.





La baisse du chiffre d’affaires de 6,3% au premier semestre en regard de celui de l’année précédente s’explique par une conjoncture économique plus difficile sur le mois de juin ainsi que d’un effet de base défavorable sur ce même mois.





WE.CONNECT a ainsi réussi à maintenir son activité en croissance sur les cinq premiers mois de l’année par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui en regard du contexte plus tendu pour le secteur depuis le premier trimestre de l’année est tout à fait remarquable.