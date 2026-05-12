Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2025/2026

Innelec publie un chiffre d’affaires annuel 2025-26 (avril 2025 à mars 2026) de 107,1 M€. L’analyse de l’activité illustre une évolution positive du mix produit au profit des lignes de produits les plus rentables :

-Les ventes de consoles et jeux video (- 14,2%) ne représentent plus que 58% du CA (vs 61% en 2024-25), incluant une croissance de 3% des ventes de jeux video ;

-Les ventes d’Accessoires (25% du CA) enregistrent une baisse limitée de 7% grâce au succès grandissant des nouveaux produits high-tech (+47% sur l’exercice), reflet de la stratégie de diversification engagée ;

-Et les ventes de produits dérivés sous licence progressent de 18%, représentant désormais 16% du chiffre d’affaires total du groupe.

Cette évolution favorable du mix produit, associée aux mesures d’économies mises en oeuvre par Innelec au cours des derniers mois, permet d’anticiper une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle 2025-26.