CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDE 2024 : 300,2 M€ (+13,7%)

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 300,2 M€, en hausse de 13,7 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.



Cette croissance à deux chiffres bénéficie principalement de la contribution de MCA TECHNOLOGY, grossiste informatique dédié aux professionnels, acquis à la fin du premier semestre 2024. Le chiffre d’affaires réalisé par cette nouvelle filiale au deuxième semestre 2024 s’élève à 50,3 M€.



L’activité organique(1) ressort à 249,9 M€ en diminution de 5,4% par rapport à 2023. Cette évolution s’explique par les difficultés rencontrées sur les marchés de l’impression et du consommable en particulier, et du secteur de l’informatique en général. Grâce à son modèle basé sur la complémentarité de ses offres, WE.CONNECT réussit ainsi à contenir la baisse du chiffre d’affaires de son activité organique au deuxième semestre 2024 en comparaison avec celle du premier semestre.