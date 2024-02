CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDE 2023 : 263,4 M€ (+10,9%)

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 263,4 M€, en hausse de 10,9 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.



Cette croissance à deux chiffres bénéficie de la contribution du Groupe OCTANT, spécialisé dans la distribution de périphériques numériques acquis au premier semestre 2022.



Sur le deuxième semestre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe OCTANT progresse de 15,5 % en comparaison du deuxième semestre 2022. Cette évolution favorable prouve une nouvelle fois la capacité de We Connect à intégrer de nouvelles sociétés et à exploiter rapidement leur potentiel de développement.



L’activité organique ressort quant à elle à 195,2 M€ en augmentation de 1% par rapport à 2022. Contrairement au premier semestre 2023, la croissance du deuxième semestre est positive et s’établit à 7,4% par rapport au deuxième semestre 2022, signe de la reprise d’une bonne dynamique de croissance des filiales historiques du Groupe.