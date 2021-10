Chiffre d’affaires à 9 mois 2021 de 114,0 M€ (+31%) - Poursuite de la croissance sur le T3 2021 (+12%) - Forte progression des activités Formation (+35%) et Portage salarial (+32%) sur le T3

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, voit l’ensemble de ses activités continuer leur montée en puissance imprégnées de la dynamique du second trimestre. Le Groupe enregistre sur le 3ème trimestre un chiffre d’affaires de 38,3 M€, en progression de 12% par rapport au T3 2020, portant le CA sur 9 mois à 114,0 M€ (+31%).

A fin septembre, l’activité Travail Temporaire s’élève à 99,7 M€ (+ 31%) bénéficiant d’un 3ème trimestre en croissance de 8% à 34,1 M€.

Comme prévu, le pôle Formation, totalement réorganisé , a maintenu sur le 3ème trimestre une croissance forte de +35% pour s’établir à 1,5 M€ et totalise déjà à fin septembre un chiffre d’affaires de 5,5 M€ (+23%). De même, l’activité Recrutement portée par la forte demande des entreprises marque une progression significative de ses revenus sur le 3ème trimestre 2021 (+158% à 0,4M€) qui porte l’activité sur 9 mois à 1,3 M€, soit une progression de 10% (+25% à périmètre comparable ).

Le Portage Salarial s’établit à 5,9 M€ à fin septembre 2021 et enregistre une progression de 24% par rapport à la même période l’an passé, porté par un troisième trimestre très dynamique (+32% à 1,85 M€).

La nouvelle division dédiée aux Plateformes de services RH (paie, administration du personnel) poursuit quant à elle sa trajectoire de croissance pour s’élever à 1,6 M€ sur les 9 premiers mois de 2021, soit une activité multipliée par 3,3 par rapport à 2020.