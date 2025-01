CHIFFRE D’AFFAIRES 9M 2024/25 : 303,0 M€, +9,6% - REVISION A LA HAUSSE DES OBJECTIFS PILOT 28

FIGEAC AÉRO signe à nouveau une bonne performance sur le trimestre, en ligne avec nos attentes. Tous les efforts déployés par nos équipes depuis le lancement du plan PILOT 28 commencent à payer et nous nous rapprochons à grands pas de l’atteinte de l’ensemble de nos objectifs financiers pour la quatrième année consécutive.



En combinaison avec un marché toujours aussi dynamique, nos avancées sur PILOT 28 nous placent aujourd’hui dans une situation où nous sommes résolument plus optimistes qu’il y a un an. Nous visons désormais plus haut encore. Nous sommes particulièrement satisfaits d’être en mesure d’accélérer encore notre trajectoire de désendettement à l’horizon 2028, tout en continuant d’accompagner l’ensemble de nos clients dans l’augmentation de leurs cadences de production.