Chiffre d’Affaires 2023 : 857,7 M€ (+7%)

Sur le 4ème trimestre, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 239.8 M€, en croissance de 10% par rapport au 4ème trimestre 2022 (+1% de croissance organique).

•

En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 170.7 M€ sur le 4ème trimestre, en croissance de 17% par rapport au 4ème trimestre 2022 (+4 % de croissance organique) ;

• A l’international, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 69.1 M€ sur le 4ème trimestre, en recul de 5% par rapport au 4ème trimestre 2022 (-7 % en organique).

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires annuel consolidé s’élève à 857.7 M€, en croissance de 7% par rapport à l’exercice 2022 (+4% de croissance organique).

• En hausse de 15 % sur le périmètre France à 583.7 M€ ;

• En baisse de 6 % sur le périmètre international à 274.0 M€.



De belles perspectives pour 2024

Les intégrations d’OpenWork en septembre 2023, et de STA en janvier 2024 propulsent le chiffre d’affaires combiné de Freelance.com au-delà du milliard d’euros.

Ces deux opérations renforcent notre positionnement sur le marché de la gestion des talents externes, et nous permettent de rétablir un niveau de croissance consolidée plus conforme aux attentes du Groupe.