Chiffre d'affaires 2020 : 11,2 M€ ; -14%

Thorigné-Fouillard, - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd'hui le chiffre d'affaires de son exercice 2020.

4ème trimestre 2020 : plus haut niveau d'activité depuis 2 ans

Après un 1er semestre 2020 fortement impacté par la situation sanitaire (-26%), et un 3ème trimestre (-7%) marqué par une dynamique de marché redevenue plus favorable, l'amélioration graduelle de l'activité s'est confirmée sur la fin de l'exercice. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre ressort en effet en légère progression à 3,7 M€ (+1%), positionnant cette période d'activité comme la meilleure réalisée par le Groupe depuis 2 ans.

Les ventes du second semestre (6,4 M€) affichent une croissance de 35% par rapport à celles du premier semestre (4,8 M€). Grâce à cette amélioration graduelle et continue, le chiffre d'affaires de l'année termine en repli de seulement 14%.